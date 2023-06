Calcio: agente Dybala, ‘nessuna offerta da club sauditi’

StrettoWeb

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – “Dybala in Arabia Saudita? Mi occupo di ascoltare le società interessate. Paolo è in vacanza e non ha detto niente. Paolo non ha parlato con nessuno e non ho ricevuto chiamate o offerte dai club sauditi”. Queste le parole dell’agente di Paulo Dybala, Jorge Antun a ‘365Scores arabic’ in merito al futuro del suo assistito, e in particolare su alcune voci recenti che lo accostavano al campionato arabo dopo gli arrivi di Benzema e Kante.