Calci e pugni per colpa di un parcheggio: 3 denunce a Cosenza

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Calci e pugni per colpa di un parcheggio: è successo ieri pomeriggio a Cosenza, precisamente nel centro storico, dove è letteralmente scoppiata una rissa. Ad accendere la discussione sarebbe stato un uomo, già noto alle forze dell’ordine, che avrebbe malmenato un minore per colpa del posteggio. La situazione è quindi peggiorata: i due hanno cominciato a picchiarsi così forte che i passanti, preoccupati, hanno allertato la Polizia. Sul luogo intanto è intervenuto il padre del minorenne che, a sua volta, si è unito al pestaggio. Sono stati quindi i Poliziotti , coordinati dal questore Spina, a sedare gli animi e ad allertare il 118 per le lievi ferite che i tre colpevoli hanno riportato. Tutti i coinvolti sono stati denunciati per reato di rissa.