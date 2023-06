Calabria, tragedia sfiorata: crolla il tetto di una palazzina, travolti marito e moglie

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Tragedia sfiorata nel pomeriggio a Corigliano-Rossano: il solaio di un’abitazione ha ceduto improvvisamente in via Capalbo, nel centro storico di Corigliano. Il crollo è avvenuto intorno alle 17:30 del pomeriggio, cogliendo di sorpresa i coniugi che erano proprio all’interno dell’edificio, al terzo piano di una vecchia palazzina. I due quindi sono stati travolti dalle macerie, destando grande preoccupazione nei residenti del centro storico. Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, entrambi sono stati estratti vivi: la donna sembra aver riportato delle lievi ferite ed è stata medicata al pronto soccorso Campagna di Corigliano mentre il marito, più grave, è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso all’Annunziata di Cosenza. Presenti inoltre i Carabinieri della stazione locale per avviare le indagini circa il cedimento del tetto.

La nota dell’Amministrazione Comunale sul crollo

“Nel pomeriggio di oggi, per cause in via di accertamento, è crollato il solaio intermedio di una palazzina nel centro storico di Corigliano, in via Capalbo. La palazzina è abitata e uno degli inquilini, le cui condizioni sono in fase di accertamento, ha riportato ferite e contusioni. Le autorità competenti, i vigili del fuoco di Corigliano Rossano, i Carabinieri e un’ambulanza del 118, sono immediatamente intervenute sulla scena per prestare soccorso”.

Continua la nota: “si è recato immediatamente sul posto l’esecutivo comunale, ancora presente, in particolare l’assessore Viteritti, l’assessore Argentino e il vicesindaco Maria Salimbeni. La Protezione Civile Comunale si sta attivando per verificare l’esigenza di trovare una sistemazione provvisoria al residenti. La sicurezza complessiva dell’edificio, che sembra compromessa, dovrà essere accuratamente verificata”.

AGGIORNAMENTO ALLE ORE 21:47

Esclusa dalle squadre dei vigili del fuoco la presenza di ulteriori persone rimaste coinvolte nel cedimento di più solai in un palazzo nel centro storico di Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza. In corso la messa in sicurezza della zona interessata dal dissesto.