Calabria: tenta di uccidere i parenti dell’ex ma la pistola si inceppa, arrestato pluripregiudicato

Tentato duplice omicidio: è questo il reato di cui è accusato un 25enne di Lamezia Terme, pluripregiudicato, che ha tentato di uccidere i parenti della sua ex fidanzata. I fatti risalgono al 7 giugno scorso quando il giovane, dopo aver concordato un appuntamento con i due soggetti in questione in Viale Progresso, si è presentato all’incontro con una pistola calibro 7.65: ha estratto quindi l’arma ma, al momento dello sparo, si è inceppata. Si è quindi dato subito alla fuga, infilandosi nella sua vettura e tentando di dileguarsi per le strade circostanti.

Una fuga breve, la sua: i Carabinieri della Sezione Operativa di Lamezia infatti, grazie alle immagini di videosorveglianza e all’analisi dei tabulati telefonici, sono riusciti ad identificarlo. Nella giornata di ieri, 11 giugno, il colpevole è stato localizzato nel rione popolare Ciampa di Cavallo e hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, secondo quanto emesso dalla Procura della Repubblica locale. Alla base del tentato omicidio ci sarebbero dissidi familiari i quali, secondo le prime indagini, hanno portato all’estremo gesto.