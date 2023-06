Calabria: studente pestato a sangue all’uscita di scuola, fissata l’udienza preliminare

StrettoWeb

I fatti risalgono al 4 ottobre 2021: lo studente Emanuele, allora 14enne, è uscito da scuola dove ad attenderlo c’erano tre compagni, con poche buone intenzioni. Il gruppetto infatti, composto da due ragazzi e una ragazza, gli si è scagliato addosso pestandolo a sangue: calci e pugni che gli sono costati 40 giorni di prognosi. I medici infatti, hanno riscontrato ferite al labbro superiore e alle gengive, frattura delle ossa nasali e varie contusioni. Un pestaggio nato da uno screzio tra Emanuele e una studentessa la quale, forse per vendicarsi, avrebbe chiesto al gruppo di picchiarlo. Per tale vicenda il Tribunale dei Minori di Catanzaro, ha fissato l’udienza preliminare per il 4 ottobre prossimo, nella speranza di fare chiarezza sulle dinamiche della vicenda.