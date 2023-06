Calabria, strage sul lavoro: operaio nel cosentino muore cadendo dal tetto

StrettoWeb

A distanza di poche ore, l’ennesima tragedia: una carneficina che non appresta ad accennarsi. Dopo la notizia dell’operaio nel vibonese, morto cadendo nel vuoto per 3 metri, ecco l’ennesima morte bianca, questa volta in provincia di Cosenza. Un operaio di 40 anni, nato a Lungro e residente ad Altomonte, è morto cadendo da un tetto a San Lorenzo del Vallo dove lavorava, per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano per aprire un fascicolo sull’incidente, secondo quanto disposto dalla Procura di Castrovillari. Presenti anche i soccorritori del 118, con l’arrivo dell’elisoccorso nella vicina Fedula, che altro non hanno potuto fare se non constatare il decesso. L’operaio Marco Romeo lascia la moglie e tre figli.