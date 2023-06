Calabria, stop alla prostituzione: blitz della Polizia sulla ss106

StrettoWeb

È in corso in queste ore il blitz coordinato dalla Polizia Locale di Cassano All’Ionio, congiuntamente con il Commissariato di Polizia di Castrovillari per sventare il giro di prostituzione che sta interessando il comune lungo la strada statale 106. Una lotta che il sindaco della città, Giovanni Papasso, aveva abbracciato già da qualche giorno, dopo l’emissione di verbali a 6 ‘lucciole’ di nazionalità bulgara. Il Primo Cittadino infatti, aveva dichiarato: “Polizia Locale e Polizia di Stato agiscano insieme contro la mafia della prostituzione, soprattutto in vista della stagione estiva”