Calabria, il sindaco Aurelio soddisfatto per i riconoscimenti a Trebisacce

“Il dialogo costante con la virtuosa rete dell’associazionismo ed il mondo della scuola; il confronto costante e protagonista sui temi sociali, sulla formazione continua e sulle migliori azioni per valorizzare i talenti locali; l’impegno sulla promozione della cultura dell’inclusione a 360 gradi, anche e soprattutto attraverso lo sport. Restano, queste, le coordinate privilegiate di un metodo di lavoro, di programmazione e di partecipazione al quale l’Amministrazione Comunale annette importanza vitale e sul quale continua a credere ed investire”.

È quanto dichiara il Sindaco Alex Aurelio esprimendo soddisfazione per la serie di momenti di qualità, come da ultimo Orienta-Menti che ha saputo coinvolgere gli istituti d’istruzione superiore cittadini sulle opportunità dal mondo del lavoro e che – ha aggiunto lo stesso Primo Cittadino intervenendo nella manifestazione – “continuano a fare di Trebisacce una comunità viva e vivace dal punto di vista culturale e sociale, del confronto inter-generazionale e della proposta”.

WeWelcome 2022, il riconoscimento per la cooperativa 9 Lune Onlus

Il Primo Cittadino con il consigliere delegato alle politiche sociali Tania Roseti coglie l’occasione per complimentarsi con la cooperativa 9 Lune Onlus destinataria del riconoscimento WeWelcome 2022, tributatole dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per l’impegno dimostrato nella promozione di interventi specifici per l’inserimento lavorativo dei rifugiati. Il sodalizio con sede a Trebisacce parteciperà all’evento di premiazione a Roma il prossimo lunedì 26 giugno.

“Si tratta di un riconoscimento più che meritato – sottolinea Aurelio ricordando che il valore aggiunto di ogni azione di governo risiede nella capacità di privilegiare la sinergia con le associazioni – che premia l’impegno e la qualità delle attività portate avanti dal sodalizio guidato dal presidente Anna Franca Bilotto, con le operatrici e gli operatori, attraverso il Progetto SAI di cui l’Ente è partner, volto a garantire la costruzione di una comunità più inclusiva.

Calcio, grande festa per il Torneo Fair Play

Anche qui la Giunta esprime soddisfazione per l’indicazione dello stadio comunale Amerise come terreno di gioco dell’importante Torneo Fair Play categoria esordienti, promosso come ogni anno in una destinazione diversa dalla Federazione italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Calabria. “Quella che si è tenuta sul campo trebisaccese – sottolinea il Sindaco insieme al delegato allo sport Leonardo La Polla – è stata una grande festa all’insegna dello sport e della sana competizione che ha visto confrontarsi tanti piccoli e giovani atleti; un’occasione speciale per promuovere oltre i confini comunali la nostra cittadina come destinazione sportiva”.