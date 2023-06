Calabria: sequestrato un autolavaggio illegale

StrettoWeb

Nella giornata odierna, ambito specifici controlli in materia ambientale condotti sul campo dai Carabinieri della Stazione di Soriano Calabro e i Carabinieri Forestali di Serra San Bruno, è stato eseguito il sequestro di un autolavaggio situato nella zona P.I.P. di Soriano Calabro. L’autolavaggio, gestito in modo non autorizzato da una persona del luogo, è stato scoperto durante una meticolosa attività di controllo del territorio condotta dai Carabinieri, i quali hanno riscontrato che l’attività operava senza le necessarie autorizzazioni, motivo per cui è stata sottoposta a sequestro penale.

Durante i controlli, i militari dell’Arma hanno rilevato violazioni delle normative ambientali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 152/2006, in particolare riguardanti il reato di smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi e lo scarico non autorizzato. Questa operazione, svolta grazie al coordinamento della Procura, guidata dal Procuratore Camillo Falvo, testimonia ancora una volta l’impegno costante delle forze dell’ordine nella salvaguardia dell’ambiente e nella lotta al crimine ambientale.

Attraverso un’azione risoluta e determinata, è stata individuata e fermata un’attività illecita che minacciava l’equilibrio ambientale della zona. Le indagini proseguiranno sotto la supervisione della Procura, che garantirà l’applicazione rigorosa della legge e, se del caso, l’identificazione e il perseguimento di eventuali ulteriori responsabili coinvolti. I Carabinieri continueranno a sorvegliare attentamente il territorio al fine di preservare la legalità e la tutela ambientale, salvaguardando la qualità di vita e il patrimonio naturale della provincia vibonese.