Calabria, scontro violentissimo sulla ss107: un morto e due feriti

Scontro violentissimo sulla ss107 “Silana-Crotonese” avvenuto al chilometro 83 nei pressi del comune di San Giovanni in Fiore, nel cosentino. L’incidente è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio, intorno alle 18:45 e a impattare sono state due vetture, una Nissan Qashqai e una Opel Zafira. Nel sinistro convolte tre persone, di cui una ferita gravemente, trasportata d’urgenza all’Ospedale “Annunziata” di Cosenza con l’elisoccorso. Nonostante i tentativi di soccorso e il ricovero, la persona in questione non ce l’ha fatta ed è morta questa mattina. In corso di accertamento le dinamiche che hanno portato allo scontro mortale: secondo i primi rilievi, pare che il manto stradale fosse viscido e che le due vetture abbiano impattato lungo un curvone. Soltanto il mese scorso, nello stesso tratto di strada, aveva perso la vita un altro uomo.