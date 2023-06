Calabria, rivolta nel carcere di Rossano: detenuti si ribellano e aggrediscono le guardie

StrettoWeb

Corigliano-Rossano protagonista di un’altra notte di alta tensione: alcuni detenuti del carcere di Rossano hanno occupato una sezione in cui erano ubicati gridando alla rivolta. Nella follia totale, il vicecomandante della Polizia Penitenziaria è stato aggredito e ferito, mentre l’intero istituto ha temuto il peggio, un “golpe” in piena regola. A denunciare l’accaduto è il Sappe (Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria) in una nota firmata dai segretari Giovanni Battista Durante e Damiano Belucci, in cui affermano che “solo grazie alla professionalità del personale in servizio è stato scongiurato il peggio, poiché gli agenti sono riusciti a riportare i detenuti nelle rispettive camere detentive, ripristinando la sicurezza all’interno della sezione detentiva”.

L’istituto penitenziario di Rossano infatti, pare sia diventato punto di destinazione di detenuti trasferiti dagli istituti di provenienza poiché promotori di eventi simili a questo. Atti di ribellione di difficile contrasto: basti pensare che a fronte di 153 unità previste secondo decreto ministeriale, in base al perimetro del penitenziario, nel carcere lavorano nell’effettivo solo 57 agenti. Il carcere inoltre, ospita diversi individui con problemi mentali di tipo psichiatrico, pericolosi per se stessi e per gli altri, senza ricevere adeguata assistenza.

Nella nota del Sappe si legge ancora: “ci riferiscono che nello stesso istituto lo psichiatra fa due accessi a settimana, assolutamente insufficienti per seguire i detenuti che ne avrebbero bisogno. Tale problema sussiste ormai dalla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, allorquando tutto il disagio si è riversato nelle carceri, compresi, a volte, anche i soggetti prosciolti per incapacità di intendere e di volere che, se in custodia cautelare, continuano a permanere in carcere, com’è avvenuto a Rebibbia di recente, fatto per il quale la Cedu ha condannato l’Italia, se liberi, invece , restano sul territorio, perché nelle Rems spesso, non c’è posto”.

“Su questo problema – proseguono – è intervenuta anche la Corte costituzionale, a gennaio di quest’anno, evidenziando che la riforma fatta a suo tempo andrebbe riscritta, poiché il coordinamento delle Rems deve restare in capo al mistero della Giustizia. Inoltre, la Corte ha evidenziato come queste persone non ricevano cure adeguate e non garantiscano condizioni di sicurezza per loro, per gli altri reclusi e per il personale. Neanche l’Amministrazione penitenziaria è stata capace, in questi anni, di organizzarsi, attraverso adeguate articolazioni di salute mentale”.