Calabria, rifiuti in fiamme a Lamezia: prende fuoco un raccoglitore di indumenti

Ancora fuoco nella città di Lamezia Terme. Solo qualche giorno fa, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno interessato alcuni rifiuti in diverse zone del comune. Anche oggi, un nuovo incendio ha coinvolto alcuni cassonetti posizionati in via Antonio Reillo dove, di lato, erano stati illegalmente abbandonati alcuni sacchi di immondizia. Questi ultimi hanno quindi preso fuoco il quale, velocemente, si è propagato fino al raccoglitore di indumenti. I vestiti usati all’interno sono andati purtroppo distrutti cancellando, ancora una volta, la possibilità di donare a chi ne ha più bisogno. Il fenomeno dei rifiuti incendiati sta destando preoccupazione tra i cittadini che temono per la loro incolumità e chiedono un interventi immediati.