Calabria, il premier albanese Edi Rama in visita a Lungro: “aiutarci l’uno con l’altro”

“Siamo grati di questa accoglienza e di questa opportunità di potervi conoscere da vicino, di potervi ascoltare e capire come fare delle cose insieme e come aiutarci l’uno con l’altro“. Lo ha detto il premier d’Albania Edi Rama a Lungro (Cosenza), prima tappa della sua visita in Calabria per incontrare alcune comunità arbëreshë. Edi Rama è stato accolto dal sindaco di Lungro, Carmine Ferraro, e ha poi incontrato in Episcopio l’Eparca di Lungro, monsignor Donato Oliverio. “Per noi – ha spiegato il premier – è molto importante imparare la vostra storia e conoscere la vostra esperienza perché è vero che conosciamo la storia degli arbëreshë. Ma una cosa è conoscerla dai libri un’altra ascoltarla tramite quelli che l’hanno ereditata e popolata con i ricordi dei loro antenati. È un onore e un piacere particolarissimo essere qui”.

Ad accogliere il premier albanese in Calabria era stato ieri mattina, all’aeroporto di Lamezia Terme, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, accompagnato dall’assessore regionale Gianluca Gallo e dal consulente del presidente della Regione per le politiche europee Agostino Miozzo. Oggi Edi Rama è atteso a Vaccarizzo Albanese (Cosenza) per ricevere la cittadinanza onoraria di questo Comune.