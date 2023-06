In Calabria non c’è posto per i malati: paziente oncologico di Crosia non riesce a trovare un posto letto per il ricovero

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La malasanità non smette di bussare alle porte della Calabria e l’inadeguatezza delle strutture crea non solo forti disagi, ma un senso di disperazione che fa perdere le speranze verso un futuro che, a quanto pare, si preannuncia funesto per tutti. Tuona e rimbalza su tutte le testate regionali, anche con un pizzico di vergogna, la vicenda di un uomo di Crosia, nel cosentino, paziente oncologico la cui situazione clinica è abbastanza compromessa. Non solo il peso della malattia, non solo l’incertezza di un domani che potrebbe non veder nascere, ma anche l’abbandono, la faciloneria e la disumanità che si aggiungono al suo già gravoso caricogravano.

Ricordo che stiamo parlando di un paziente oncologico, che dovrebbe avere accesso alle cure in ogni dove e in ogni momento e, invece, pare non si meriti neanche un posto letto. Lo stanno sballottando da un ospedale all’altro, nella speranza che qualcuno possa trovargli una sistemazione per il ricovero. Non lo hanno voluto a Corigliano-Rossano, vietato l’accesso a Crotone, a Castrovillari neanche a pensarci.

I familiari, arrabbiati – come anche noi, del resto – hanno lanciato un ultimo straziante appello, che appare più uno sfogo che una richiesta d’aiuto: “come è possibile che in una regione civilizzata come la nostra, un paziente oncologico non riesca ad ottenere le cure di cui ha disperatamente bisogno?”. Completamente d’accordo con quanto affermato, ci facciamo carico di questo grido a livello umano ma, e la famiglia non me ne voglia, dissento su un punto.

Com’è possibile definire, nel 2023 e in queste pietose condizioni sanitarie, la Calabria come “civilizzata”? Un territorio che non è in grado di offrire un posto letto ai proprio cittadini è indice di frattura profonda, di un sistema inceppato e che fa acqua da tutte le parti, di una regione che può essere ricordata per tante cose, ma sicuramente non per aver tutelato la salute della sua popolazione.

L’aggettivo “civilizzato” lo accetto solo in un caso: solo se facciamo riferimento alle tante persone perbene, come il paziente in questione e la sua famiglia, che hanno scelto di “lamentarsi” con un semplice appello, sinonimo di correttezza e di grande umanità. Quella che manca, inutile dirlo, alle autorità sanitarie competenti.