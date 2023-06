Calabria: picchiarono extracomunitari con una spranga, identificato uno degli aggressori

StrettoWeb

Nuovi aggiornamenti sul violento pestaggio avvenuto ai danni di due extracomunitari, due ragazzi gambiani, a Cassano all’Ionio in viale Stazione. Uno degli aggressori, che ha proceduto insieme ad un gruppo a picchiarli violentemente con una spranga di ferro, è stato identificato. La notizia arriva direttamente dai Carabinieri della Compagnia di Cassano i quali, secondo le disposizioni del gip che si sta occupando del caso, hanno arrestato uno dei presunti colpevoli e condotto in carcere. L’accusa è di tentato omicidio con l’aggravante dell’odio razziale. Si continua comunque ad indagare per cercare agli altri coinvolti: secondo quanto appreso finora, la lite sarebbe scoppiata per futili motivi.