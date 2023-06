Calabria, pantegane sui cavi elettrici a Cassano: la denuncia shock di un cittadino

StrettoWeb

Siamo abituati ai gatti che saltano sui tetti, agli uccelli che si accovacciano sui tralicci, ma le pantegane che si arrampicano sui muri ancora non le avevamo viste. Eppure a Cassano all’Jonio qualcuno le ha viste eccome, e le ha pure filmate. La denuncia proviene direttamente dai profili social dell’interessato, Pasquale Cersosimo, che scrive: “un gigantesco topo che cerca disperatamente di entrare a casa mia. Del resto, qui non ci restano che i topi, visto che i turisti li dobbiamo mandare a Marina di Sibari a farsi mordere dalle zanzare”.

Una punta di sarcasmo in uno sfogo durissimo, di un residente che non ne può più di vedersi circondato da ratti. Pericolosi, anche: secondo quanto riportato da LaC News24, Pasquale non è nuovo a questo tipo di attacchi, affermando che lo scorso anno “uno di quei topi ha attaccato e ucciso il mio chihuahua”. Immagini disturbanti, come quelle pubblicate a corredo della denuncia, dove il topo corre indisturbato sui cavi. “Qui almeno le fogne le abbiamo ed il topo ne è la dimostrazione!!! Ma la disinfestazione non l’avevano già fatta?” conclude, con tono amaro, sui social.