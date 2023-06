Calabria, palazzina rischia il crollo: evacuate due famiglie a Rossano

StrettoWeb

Dopo il crollo del solaio nel centro storico di Corigliano, non c’è pace per i residenti della città: alcune famiglie, questa volta a Rossano Centro, sono state evacuate nella giornata di ieri dai Vigili del Fuoco. La palazzina di 3 piani, situata nella zona storica di San Nilo, è infatti stata dichiarata inagibile a seguito di alcuni controlli richiesti proprio dagli inquilini: parrebbe che le travi in legno che sorreggono l’arcata del tetto siano ormai vecchie e compromesse, pertanto è stata disposta l’evacuazione dei due nuclei familiari che occupano lo stabile. In particolare, una coppia di coniugi e un’anziana che vive con il figlio sono stati temporaneamente sgomberati in modo da poter effettuare le operazioni del caso e rendere l’immobile nuovamente agibile.