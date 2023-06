Calabria, nascondeva la droga nel magazzino: arrestato panettiere di Bisignano

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un uomo di 45 anni, proprietario di un panificio di Bisignano nel cosentino, è stato arrestato per detenzione illegale e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione presso il locale, che ha visto lavorare in concerto la Radiomobile di Rende, i Carabinieri di Bisignano e l’unità cinofila del Nucleo di Vibo Valentia, sono stati ritrovati panetti di hashish dal peso di 250 gr e marijuana ai fini di spaccio. Rinvenuti inoltre materiale di confezionamento e bilancino di precisione, ulteriori prove che hanno fatto scattare i domiciliari per il 45enne, secondo la decisione della Procura di Cosenza. Un prezioso contributo è arrivato da “Black”, il Pastore Tedesco dell’unità di Vibo Valentia che, grazie al suo incredibile, ha scoperto il nascondiglio della droga.