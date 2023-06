Calabria, morte sospetta all’ospedale di Paola: donna deceduta per ‘improvvisa’ infezione durante il ricovero

StrettoWeb

Perdere un proprio caro è sempre una notizia straziante, ma quando quel caro è un genitore e la morte è improvvisa, allora lo strazio diventa ancora più grande. Soprattutto se il decesso risulta sospetto e potrebbe ricondurre all’ennesimo caso di malasanità negli ospedali calabresi. Nello specifico della vicenda facciamo riferimento al nosocomio di Paola, in provincia di Cosenza: qui, alcuni giorni fa, una 74enne sarebbe morta improvvisamente a causa di un virus che avrebbe contratto durante il ricovero. Il figlio pertanto, non si sarebbe dato pace e, per fare chiarezza, ha presentato un esposto alla magistratura proprio contro l’ospedale paolano.

Molte sembrerebbero le incognite di questa triste vicenda: la donna era ricoverata da circa tre settimane e i parenti, il figlio in primis, hanno lamentato condizioni di sporcizia e incuria incredibili che, si potrebbe ipotizzare, abbiano portato la paziente a contrarre la misteriosa infezione. Come se non bastasse, le notizie sulle condizioni di salute della 74enne sono sempre apparse poco chiare ed evasive: a nulla sono serviti i tentativi dei propri cari di sapere l’esatta prognosi, nessuno ha mai rivelato, a quanto pare, la gravità della situazione fino ad arrivare alla morte, improvvisa e inaspettata. Una situazione su cui è necessario fare chiarezza, per il bene dei parenti che vogliono conoscere la verità e per tutti i cittadini calabresi che, ricordiamolo, ogni giorno mettono la proprio salute nelle mani di una dilagante malasanità.