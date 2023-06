Calabria, maltrattava i genitori violando il divieto di avvicinamento: arrestato 50enne

StrettoWeb

Azione decisiva da parte dei Carabinieri del Comando di Cirò Marina, in provincia di Crotone, nei confronti di un 50enne del luogo. L’uomo in questione è stato arrestato per ripetuti maltrattamenti ai danni dei genitori, nonostante il divieto di avvicinamento all’abitazione della famiglia già emesso dal Giudice del Tribunale di Crotone. Il 50enne però, in barba all’ordinanza, ha più volte violato il divieto e si è presentato dai genitori minacciando la loro incolumità. Una minaccia che i due non avrebbero mai dovuti ricevere, soprattutto perché l’uomo avrebbe dovuto indossare il braccialetto elettronico come misura di controllo ma, ogni volta, mancava all’appuntamento.

In tal modo la sua posizione nei confronti della giustizia si è aggravata e nella giornata di ieri, 13 giugno, i Carabinieri, a seguito di attività investigativa, lo hanno colto in flagrante. L’uomo infatti, ancora una volta, era a casa dei genitori per minacciarli. Si è quindi proceduto all’arresto e il Tribunale di Crotone ha disposto il divieto di dimora nell’intero comune di Cirò Marina, in modo da proteggere i poveri genitori.