Calabria, l’Istituto Maria Ausiliatrice di Soverato premia i giovani e i piccoli talenti

Una serata strepitosa, carica di energia, gioia e colori, quella che, lo scorso 9 giugno, ha animato Soverato e la comunità tutta dell’Istituto Maria Ausiliatrice. Giovani e piccoli talenti – si fa bene a dirlo! – si sono esibiti alla presenza di un pubblico gremito, accolto da uno staff formidabile che ha reso viva e accogliente un’atmosfera già di per sé calda ed emozionante. A condurre la serata conclusiva del Festival, lo straordinario Paolo Sia, che ha presentato e accompagnato con entusiasmo le performance dei ragazzi, valutati dalla giuria tecnica composta da: Antongiulio Iorfida, Enzo De Carlo, Janaina De Oliveira, Maria Vittoria Corasaniti e Pietro Curatolo. Due, i vincitori assoluti: Ynsanua (band/canto), per la sezione Giovani Talenti, e Valentina De Marco (danza), per la sezione Piccoli Talenti.

Riconoscimenti di merito per il talento sono andati a Fulvia D’Amato (Giovani Talenti/canto), Elena Carvetta (Giovani Talenti/canto), The Toons (Giovani Talenti/band/canto). Il palco su cui si sono esibiti tanti giovani talenti si è rivelato una sana e ricca occasione di confronto tra ragazzi provenienti da più città calabre; specchio, questo, di concreta apertura culturale e di spiccata propositività sposate e portate avanti dalla direttrice Suor Maria Pisciotta, dalla coordinatrice didattica Suor Roberta Pica, dal corpo docenti e da tutti i cooperatori che portano

lo spirito salesiano anche fuori dai cancelli dell’Istituto.

La crescita educativa e formativa dei giovani passa per lo studio, per l’espressione piena e limpida del sé, per la manifestazione di doti che non possono prescindere dalla condivisione: lo spirito di apertura che si respirava nell’aria nel cortile dell’Istituto Maria Ausiliatrice ne è la prova.