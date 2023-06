Calabria, incidente sulla ss106: scontro tra due auto in galleria

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Ennesimo incidente sulla strada statale 106, l’infelice “strada della morte”. Il sinistro è avvenuto questa mattina in provincia di Cosenza all’altezza del comune di Montegiordano, quasi al confine con la Basilicata, all’interno della galleria “Cardona”, poco dopo il terzo megalotto della strada in questione. Lo scontro è avvenuto tra due vetture, fortunatamente senza feriti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso e l’ANAS che ha bloccato, momentaneamente, la viabilità in direzione Reggio Calabria.