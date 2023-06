Calabria, incidente sulla ss107: scontro tra un’auto e un mezzo dell’Anas

StrettoWeb

Ennesimo incidente sulla strada statale 107 Silana-Crotonese protagonista, negli ultimi tempi, di sinistri anche fatali. Lo scontro frontale è avvenuto oggi 15 giugno poco dopo l’ora di pranzo all’interno della galleria Crocetta. Dalle prime informazioni acquisite, nell’incidente sono coinvolti una vettura Fiat 500X e un mezzo dell’Anas. Al momento non si hanno notizie certe circa la dinamica ma si parla di almeno due feriti, trasportati all’ospedale di Cosenza con un’ambulanza giunta sul posto.

AGGIORNAMENTO ANAS DELLE 15:45

La strada statale 107 ‘Silana Crotonese’ è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria ‘Crocetta‘ (km 11,000) a San Fili, in provincia di Cosenza. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento ha coinvolto un veicolo ed un mezzo Anas, nell’impatto tre persone sono rimaste ferite. Al momento il traffico veicolare viene deviato sulla viabilità locale con indicazioni sul posto. Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire il pieno ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.