Calabria, incidente mortale ad Amantea: ciclista investito da un’auto

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Terribile incidente stradale questo pomeriggio ad Amantea, in provincia di Cosenza. Per cause ancora in fase di accertamento, un ciclista è stato investito da un’auto mentre percorreva la vecchia litoranea, sicuro che la galleria della statale 18 Tirrenia inferiore fosse chiusa a causa di alcuni lavori. Purtroppo la situazione si è rivelata subito tragica: il ciclista infatti, appena travolto, è morto sul colpo. Inutile l’arrivo dell’elisoccorso in zona Coreca, nei pressi di un noto hotel. Sulle cause dell’incidente indagano ora i Carabinieri di Amantea, coordinati dalla procura di Paola.