Calabria, furto e ricettazione di auto e motorini: sgominata banda di minorenni

Allarme sociale per la dilagante attività criminale minorile: nei giorni scorsi, su provvedimento da parte della Questura di Catanzaro, sono state disposte misure cautelari per 4 minorenni, accusati di furto e ricettazione di autovetture e motorini nella zona. L’attività investigativa della Squadra Mobile di Catanzaro, congiuntamente alla U.P.G.S.P. e alla Compagnia di Carabinieri di Soverato, ha portato alla luce una serie di azioni illegali compiute dalla banda di minorenni nell’arco temporale che va da gennaio a giugno. In particolare, i 4 rubavano e rivendevano, illegalmente, pezzi di vetture a due e a quattro ruote. I colpevoli sono stati ora sottoposti a una misura cautelare del collocamento in comunità e della custodia in istituto penale minorile, secondo quanto richiesto dal GIP presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro.