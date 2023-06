Calabria: estorceva denaro all’amante della compagna, arrestato 42enne

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Soldi in cambio di silenzio. Questo è quanto chiedeva un 42enne di Diamante, in provincia di Cosenza, che ricattava continuamente l’uomo sottoposto ai soprusi. Quest’ultimo infatti era stato scoperto come compagno dell’indagato, già noto alle forze dell’ordine, che aveva quindi deciso di sfruttare la situazione a suo vantaggio: “se non mi dai quanto ti chiedo, allora dico tutto” con tanto di presunte prove corrispondenti a filmati. L’amante quindi, succube di una versione e proprio estorsione sessuale, avrebbe cominciato a dare soldi ma, ogni volta, la somma diventava sempre più gravosa e sena via d’uscita.

Esasperato quindi, la vittima ha denunciato i fatti ai Carabinieri di Scalea, insieme ai quali ha ordito un piano: I due si erano accordati per un nuovo incontro ma, invece dei soldi, ad aspettare il pregiudicato vi erano i militari che lo hanno colto in flagrante e arrestato. La convalida dovrebbe arrivare nell’udienza prevista per oggi.