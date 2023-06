Calabria, eroici poliziotti salvano la vita ad un uomo colto da ischemia in auto

StrettoWeb

E’ al tramonto che si incrociano le storie di un signore e degli agenti di Polizia del Reparto Prevenzione Crimine Claudio, Nazario e Gianluca che durante un posto di controllo a Vibo Valentia qualche giorno fa, hanno notato un’autovettura parcheggiata male con una persona immobile all’interno. Gli agenti si sono quindi avvicinati ed hanno scoperto che il signore all’interno della vettura era sotto shock.

Con il 118 dall’altro capo del telefono gli agenti hanno prestato i primi soccorsi al malcapitato per far sì che non si addormentasse in attesa dell’ambulanza che lo avrebbe portato il più presto possibile in ospedale a causa di un’ischemia.

Preoccupati delle sue condizioni di salute, la sera stessa Claudio, Nazario e Gianluca sono passati in ospedale per sincerarsi che stesse meglio, il fine ultimo di ogni angelo custode.