Calabria, ennesimo incidente con il trattore: 44enne finisce in un dirupo

Diventano sempre più frequenti gli incidenti per colpa di mezzi agricoli nelle aree rurali della regione Calabria. Solo nella giornata di ieri si sono registrati due terribili episodi: un 14enne ha perso la vita in provincia di Reggio Calabria, stessa sorte toccata ad un uomo di Rocca di Neto. E anche oggi, purtroppo, un altro sinistro a bordo di un trattore: un uomo di 44 anni residente a Stalettì in provincia di Catanzaro, si era recato questa mattina per effettuare alcuni lavori sul proprio terreno a Belcastro quando il trattore, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltato finendo in un dirupo. L’uomo è stato tempestivamente condotto all’ospedale di Catanzaro dall’elisoccorso proveniente da Cirò: pare infatti, che abbia riportato un trauma da schiacciamento alla gamba sinistra, poiché finito sotto il mezzo, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto presenti anche i Carabinieri e il 118 di Sersale.