Calabria, deteneva droga in casa per lo spaccio: arrestato 51enne

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Detenzione illegale e spaccio di sostanze stupefacenti: sono questi i capi d’accusa imputati ad un uomo del Catanzarese, 51 anni e sordo dalla nascita. L’uomo, il 10 giugno scorso, è stato trovato in possesso di droga in casa a seguito di una perquisizione: in particolare, i Carabinieri avrebbero trovato 54gr di cocaina e 25gr di eroina suddivisa e confezionata per attività di spaccio. I militari della stazione Santa Maria di Catanzaro hanno quindi condotto l’uomo in carcere e, secondo disposizioni del magistrato, è stato tradotto agli arresti domiciliari.