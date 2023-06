Calabria, continuano gli sbarchi: in 86 arrivati a Roccella nella notte

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Non tende ad arrestarsi il continuo flusso di migranti che sta interessando le coste della Calabria, soprattutto nella zona della Locride: in soli 12 giorni infatti, sono 5 gli sbarchi avvenuti, con un numero totale di migranti che supera le 400 unità. L’ennesimo arrivo è avvenuto questa notte, a Roccella Jonica: in 86 sono giunti al porto su una motovedetta della Guardia Costiera, accorsa in loro aiuto, a causa di un’avaria al motore, dopo l’avvistamento a 70 miglia dalla riva. Il gruppo è costituito da persone di origine irachena, iraniana e afghana e, secondo le prime informazioni, sarebbero partiti dalla Turchia 4 giorni fa. Dopo lo sbarco, sono stati accolti nella tensostruttura presente al porto in attesa di sistemazioni in un centro d’accoglienza.