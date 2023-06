Calabria, consigliere “voltabandiera” lo attacca duramente ma il sindaco replica: “le ho dedicato già troppo tempo e non posso distrarmi”

StrettoWeb

“Da qualche mese sono oggetto di gravissime aggressioni verbali e di altrettante gravissime insinuazioni da parte di una consigliera comunale che, eletta nelle fila della maggioranza, tradendo il voto popolare, è traghettata nella minoranza. Ritengo tali aggressioni ingiuste, ingiustificabili e inspiegabili. Avverto che nella consigliera si annida la voglia e la volontà di scontri volgari e personali che, per il ruolo che svolgo, non mi possono coinvolgere ed appartenere. Addirittura, sono stato apostrofato con il gravissimo aggettivo di “misogino“.

“Una ingiuria a cui, seppur gravissima, per il rispetto che porto e nutro verso il popolo femminile, non intendo assolutamente replicare. La situazione che vive il territorio comunale è complessa, complicata, emergenziale. Pertanto, non ci può essere spazio per pettegolezzi, per azioni infantili e personalismi. Al contrario c’è bisogno della massima unità possibile per garantire insieme serenità e tranquillità alle nostre popolazioni. La stessa unità è anche necessaria per la straordinarietà dei gravi problemi del territorio. Sono stato liberamente e con grandi consensi eletto ed ho il diritto di compiere, senza condizionamenti, il mio dovere verso il territorio ed i cittadini. Taluni, farebbero bene a sotterrare l’ascia di guerra e lasciarmi in pace a svolgere la mia attività di sindaco per e con i cittadini”.

“Da questo momento, non replicherò mai più alle tristi e offensive dichiarazioni ed alle malefiche insinuazioni del consigliere in questione. Fino a qualche mese fa per il consigliere ero il migliore ora, addirittura, un “mostro misogino”. Le cittadine ed i cittadini tutti conoscono uomini e cose, coerenze ed incoerenze, sapranno dell’alto della loro intelligenza esprimere giudizi sereni ed obiettivi. Ritorno a lavorare sui problemi, alle offese ed alle infamie della consigliera ho dedicato già troppo tempo e non posso distrarmi più di tanto”. Lo dichiara il sindaco di Cassano all’Ionio, Giovanni Papasso.