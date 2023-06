Calabria, concerto annullato per il neomelodico Andre Zeta: “non posso esibirmi perchè sono figlio di un boss mafioso”

StrettoWeb

Un giorno di festa che si è trasformato in una vera e propria polemica social: coinvolto il cantante neomelodico “Andrea Zeta“, all’anagrafe Filippo Zuccaro, che si sarebbe dovuto esibire stasera sul palco di Mirto Crosia per le celebrazioni in onore di San Giovanni Battista. L’evento era organizzato a puntino, ma il concerto è stato annullato all’improvviso. Sembrerebbe infatti che, solamente ieri, il parroco della chiesa di Crosia si sia accorto che il cantante è il figlio del boss di Cosa Nostra Maurizio Zuccaro, condannato a 20 anni di carcere per l’operazione “Zeta”. Risulta inoltre, che ci siano legami di parentela anche con il capomafia di Catania Nitto Santapaola, e dei trascorsi burrascosi nella stessa vita dell’artista, dettagli che avrebbero quindi portato ad annullare la sua esibizione.

Il cantante però non ci sta e, tramite le sue pagine social, se la prende con la Questura che “decide di annullare il concerto mio, la mia presenza. Per quale motivo questa forma di razzismo nei miei confronti? Non vi vergognate a minacciare i Comitati e gli organizzatori? Io non canto né malavita né niente, canto solo amore e porto la gente in piazza. Ok – prosegue – mio padre è mafioso quello che è. Ma che c’entra con la mia vita? Perché non mi posso creare un futuro migliore?”. E poi ancora: “parroco vigliacco, tengo a dirti che i miei problemi li ho risolti con un assoluzione a formula piena, non chiamando nemmeno i danni. E quindi che parroco saresti? Quindi non aiuti la gente in difficoltà, soprattutto un ragazzo cresciuto nella difficoltà che oggi ha un futuro lavorativo bellissimo”.