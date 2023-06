Calabria, cinghialetto scorrazza per le strade di Amantea. Tenta di fuggire ma si incastra in una ringhiera | VIDEO

StrettoWeb

Lo ammettiamo: l’emergenza cinghiali urbani sta invadendo la regione Calabria con avvistamenti e incidenti che mettono a repentaglio l’incolumità dell’uomo e dell’animale. L’ultimo episodio infatti, è quello di un uomo di 83 anni aggredito alla gamba da un cinghiale. L’emergenza però non deve scaturire in tragedia e, soprattutto, non deve essere capro espiatorio per farsi giustizia da soli. Le immagini agghiaccianti che provengono da Amantea hanno già fatto il giro del web e creato indignazione tra gli utenti: un cinghialetto, di piccola taglia, è stato visto aggirarsi tra le case del comune, confuso e spaventato.

Una donna, armata di bastone, è subito intervenuta per scacciare l’animale spaventandolo: quest’ultimo, nell’atto di fuggire, è rimasto incastrato con la testa in una ringhiera. La signora quindi, insieme ad alcuni agenti della Polizia Locale, hanno provato a liberarlo provocando però solo dolore nell’animale: sono stati infatti i versi disperati del cinghialetto che hanno fatto affacciare i residenti e hanno assistito alla terribile scena. Infine, dopo avergli messo un sacco in testa, gli agenti hanno aspettato l’arrivo di persone specializzate che, sembrerebbe, abbiano liberato l’animale. Non si hanno però notizie sul suo stato di salute e di dove sia stato portato.