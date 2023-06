Calabria, accusata di far prostituire le figlie ma spunta un audio: riaperte le indagini

StrettoWeb

Nuovi aggiornamenti sul caso Debora Nardo, la donna accusata di aver fatto prostituire le figlie minorenni a Paola, in provincia di Cosenza. L’arresto della donna, una 70enne già nota alle forze dell’ordine, risale a giugno 2021: in cambio di stecche di sigarette, generi alimentari e qualche euro, la madre pare “vendesse” sistematicamente le figlie ad un uomo che, in cambio, poteva garantirle questi benefici. La donna, a seguito delle indagini svolte dalla Procura di Catanzaro, coordinate anche da Nicola Gratteri, era stata arrestata per reato di prostituzione minorile. La Corte d’Appello di Catanzaro aveva confermato la condanna in appello, ma lo scorso gennaio aveva revocato gli arresti della donna su richiesta dell’avvocato difensore. Oggi invece, spunta un audio che proverebbe la totale estraneità dei fatti della 70enne. La difesa infatti, chiede di riaprire le indagini sostenendo che, come affermato dall’avvocato Rondinelli, “in questo audio vi sarebbe prova della sua innocenza”.