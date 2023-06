StrettoWeb

Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina sulla SS106 e precisamente a Capo d’Armi, nel comune di Motta San Giovanni. Il sinistro è stato autonomo e, per cause ancora in fase di accertamento, un’auto ha finito la propria corsa, ribaltata. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118 che hanno soccorso la persona a bordo dell’auto e l’hanno trasportata in ospedale.