Bruneo (Haier Europe): “Orgogliosi di inaugurare nuovo headquarter europeo”

StrettoWeb

Vimercate (Mb) 29 giu. (Adnkronos) – 29 giugno 2023

?Siamo molto orgogliosi di aver inaugurato il nuovo headquarter di Haier Europe a Vimercate (Mb) all?interno dell?Energy Park, un sito già molto attento a tutti i criteri di sostenibilità ed efficienza energetica?. Con queste parole Karim Bruneo, direttore comunicazione di Haier Europe, azienda facente parte della multinazionale cinese Haier Smart Home, ha espresso la sua soddisfazione per l?inaugurazione del nuovo quartier generale europeo.

?La sostenibilità è fortemente presente nella strategia di Haier Europe – ha proseguito Bruneo – ed è stata un faro anche nella costruzione di questo nostro edificio, per il quale abbiamo promosso certificazioni all?avanguardia ed adottato criteri di tutela dell?ambiente. Siamo inoltre molto fieri di incrementare la nostra presenza in Brianza: oltre al sito di Brugherio, che verrà rilanciato nei prossimi anni, a Vimercate avranno sede più di 500 persone di diverse nazionalità. La nuova sede sarà quindi il centro nevralgico delle nostre attività, che collaborerà con tutti i mercati in Europa?.

All?interno degli oltre 2.600 metri quadrati complessivi distribuiti su tre piani, i dipendenti di Haier Europe potranno facilmente incontrarsi e interagire in un ambiente connesso e altamente tecnologico, in linea con i pilastri dell?azienda, che promuove una cultura basata sull’imprenditorialità, sull’ecosistema e sulla creatività: ?Tutte le funzioni corporate di Haier, in quanto multinazionale, sono chiamate a lavorare tra di loro nel promuovere innovazione e creatività per offrire prodotti sempre più all’avanguardia per i nostri consumatori – specifica Bruneo – È proprio questa la volontà da parte dell’azienda di creare commissioni e collaborazioni tra tutti i dipendenti?.

Il nuovo building di Haier Europe dispone anche di nuove aree prodotto: ?Qui le persone ed i nostri stakeholders esterni potranno toccare con mano i nuovi prodotti – ha concluso il direttore comunicazione di Haier Europe – che potranno così sperimentare per primi le novità proposte dall?azienda?.