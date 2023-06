Brolo, tutto pronto per il Jsl Summer Camp: esperienza formativa per giovani calciatori

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Gioia, divertimento e tanta voglia di imparare inseguendo un pallone saranno le caratteristiche principali del “JSL Summer Camp”. L’iniziativa, organizzata e promossa dalla Junior Sport Lab, rappresenterà anche una piacevole occasione di vacanza per genitori ed accompagnatori, che potranno godersi sole e mare con di fronte l’incantevole scenario offerto dalle Isole Eolie.

I giovani calciatori avranno l’opportunità di partecipare ad una o a entrambe le settimane proposte, dal 3 all’8 luglio e dal 10 al 15 luglio, e verranno seguiti da tecnici abilitati Uefa nelle varie sessioni degli allenamenti, in programma allo stadio comunale di Brolo. Sono due i pacchetti disponibili, che prevedono mezza o l’intera giornata, mentre il programma giornaliero sarà diviso in tre fasce orarie (mattina 8.30-14.30, pomeriggio 13.30-18.30 e “full day” 8.30-18.30) con una pausa dedicata al pranzo.

“Il JSL Summer Camp rappresenta la proposta sportiva di JSL per il mese di luglio, seguendo la scia di ciò che è stato fatto, la scorsa stagione, con il Fiorentina Camp – dichiara Marco Palmeri, direttore tecnico del club neroverde – Gli atleti condivideranno non soltanto momenti ludici, ma anche esperienze pratiche in esercitazioni individuali e collettive, sviluppate un contesto sempre formativo come quello di JSL”. È possibile prenotarsi inviando un sms al numero 334-8100144.