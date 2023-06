Brescia-Cosenza: botte, paura e auto incendiate. Le tristi immagini della guerriglia | VIDEO

StrettoWeb

Una pagina bruttissima, come non se ne vedeva da un po’ in Italia, quantomeno ad alti livelli. Il finale di Brescia-Cosenza, ritorno del playout di Serie B, è stato un caos indescrivibile. Dopo il gol del pari rossoblu di Meroni in pieno recupero, la situazione è sfuggita di mano, con i tifosi lombardi protagonisti di scene di violenza. Lancio di fumogeni e non solo in campo, prima, e scontri con la Polizia dopo, come si può vedere da foto e video a corredo. Prima che scoppiasse la guerriglia, con le forze dell’ordine in campo, calciatori e quaterna arbitrali sono rientrati negli spogliatoi, a tempo praticamente scaduto.

E, mentre in campo la situazione sembrava essersi calmata, fuori gli scontri continuavano, al punto che il direttore di gara ha decretato la fine a circa mezz’ora dalla sospensione. In tutto ciò, grande paura per le famiglie dei calciatori del Brescia, presenti allo stadio, nonché per i tifosi ospiti, accorsi nel settore loro riservato e indirizzo preciso degli ultras lombardi. La situazione è proseguita per qualche ora sempre fuori dall’impianto, con un’auto incendiata a un calciatore dei padroni di casa.

Brescia-Cosenza, gli scontri fuori dal campo

