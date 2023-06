Tafferugli dopo Brescia-Cosenza, arrivano i primi provvedimenti: arrestati 4 tifosi

StrettoWeb

Arrivano i primi provvedimenti in seguito ai tafferugli registratisi dopo Brescia-Cosenza, gara di ritorno dei playout di Serie B giocata giovedì sera. Dopo il gol del pari dei rossoblu a tempo scaduto, come evidenziato dalle immagini circolate, i tifosi lombardi hanno fatto partire una vera e propria guerriglia dentro e fuori dal “Rigamonti”. E, per questo, sono scattati i primi quattro arresti.

Il pm Carlotta Bernardini, come riporta Il Giornale di Brescia, ha firmato infatti quattro arresti in differita di altrettanti tifosi del Brescia che sono ai domiciliari. Gli arresti dovranno essere convalidati domani dal giudice. Determinanti i tanti video agli atti dell’indagine inseriti nell’informativa della Digos della Questura di Brescia.