Borgo Croce Igers Experience: il borgo colorato ospita il suo primo evento online

Domenica 11 giugno, dalle ore 10.00, gli Igers calabresi saranno ospiti degli abitanti di #borgocroce per raccontare, attraverso i social, la favola della famosa frazione del Comune di Fiumara – fondata tra il IX e il X secolo.

“Siamo felici – affermano Salvatore Borzacchiello e Lorenzo Vazzana di Igers Reggio Calabria – di sostenere e promuovere online la splendida idea degli abitanti di Borgo Croce. Per molti decenni dimenticato, a causa dell’esodo della migrazione della popolazione in altre città, Borgo Croce sta attirando, da qualche anno, un notevole numero di turisti grazie ad un colorato cambiamento. Il nostro ringraziamento – concludono – va a Maria Grazia Chirico, presidente della neo-fondata associazione che porta il nome del borgo, che ci ha voluto fortemente coinvolgere in questa collaborazione che ha permesso di valorizzare il suo atto d’amore dedicato a questo incantevole luogo. Un luogo i cui colori devono essere necessariamente ammirati”.

Il programma

Il Borgo Croce Igers Experience inizierà alle ore 10.00 con la raccolta e il controllo delle registrazioni dei partecipanti. Terminato il check-in si partirà per la passeggiata fotografica nel borgo guidati da Maria Grazia Chirico, trasportati dai versi poetici di Giuseppe Sergi e deliziati da gustose sorprese preparate dalle signore del borgo. Durante il percorso Igers Reggio Calabria e l’Associazione Borgo Croce inaugureranno:

l’esposizione permanente delle opere del progetto artistico The Calabreser : la calabresità raccontata tramite le copertine di una rivista immaginaria; assieme all’ideatore, l’illustratore Giuseppe Talarico , e ai tanti altri artisti che vi hanno partecipato.

: la calabresità raccontata tramite le copertine di una rivista immaginaria; assieme all’ideatore, l’illustratore , e ai tanti altri artisti che vi hanno partecipato. l’opera “interattiva” su una delle pareti centrali del borgo, offerta dal Colorificio Morena di Reggio Calabria.

Alle ore 13.00, gli igers e i partecipanti si uniranno al pranzo domenicale degli abitanti del borgo, gustando prodotti e piatti tipici. Alle ore 15.30 faranno il sapone! Assieme alle donne del Borgo gli igers impareranno a fare il sapone di Casa all’Olio d’Oliva.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita previa registrazione su Eventbrite (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-borgo-croce-igers-experience-647142449487) fino alle 23.59 di giorno 9 giugno.

Per informazioni contattatare i local manager della community di Igers Reggio Calabria (https://www.igersitalia.it/igersreggiocalabria/) scrivendo a reggiocalabria@igersitalia.it.