“Borgo Croce Igers Experience”: grande partecipazione sui social e per le vie del paese

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Una grande partecipazione di appassionati ha segnato il “Borgo Croce Igers Experience”, l’evento Instagram che domenica 11 giugno ha interessato il borgo reggino. Il primo evento digitale a Borgo Croce, ha visto centinaia di appassionati di fotografia provenienti da più parti della provincia, che si sono lasciati stupire dai colori e dall’eccellente organizzazione di questo incantevole luogo, incontrandosi con la community di Instagram Igers Reggio Calabria, guidata dai Local Manager @borzac – Salvatore Borzacchiello – e @lorenzo__kamikaze – Lorenzo Vazzana.

Un’immersione totale tra le facciate colorate delle abitazioni e nell’intero progetto di riqualificazione di Borgo Croce fortemente voluta dall’omonima associazione. Un vero e proprio viaggio alla scoperta dell’incantevole borgo, raccontato dalla presidente Mariagrazia Chirico e documentato in tempo reale da migliaia di contenuti (stories, reels e post) pubblicati dai partecipanti all’evento e dalle community Igers.

L’evento ha visto la partecipazione di “The Calabreser”, il progetto di promozione territoriale attraverso le copertine di una rivista immaginaria realizzate dai migliori illustratori calabresi, che ha inaugurato la prima mostra permanente, e del “Colorificio Morena” di Reggio Calabria che ha messo a disposizione tutto il materiale per realizzare una parete dedicata alla giornata e alla community Igers Reggio Calabria.

“La mattina dopo l’evento mi sono svegliata ancora incredula – afferma Mariagrazia Chirico, presidente dell’Associazione Borgo Croce – e certa di aver sognato tutto quello che abbiamo vissuto fino a quando non ho avviato Instagram rendendomi conto che è successo realmente. Solo domenica, grazie alla collaborazione con Igers Reggio Calabria, Borgo Croce, durante tutta la giornata ha accolto più di 1000 persone, superando ogni possibile aspettativa. A nome di tutta la comunità di Borgo Croce ci tengo a ringraziare infinitamente il mitico Borzac, che assieme a Lorenzo Vazzana, Anna Ruggeri e Carlo Audino, è riuscito ad organizzare un evento che ha coinvolto tantissimi partecipanti e con risultati difficili da eguagliare. Il paese era pieno di gente felice e di bambini che giocavano. Ogni via era occupata da numerosi gruppi di persone che scattavano foto e giravano video.”

“Un altro sentissimo ringraziamento – continua Mariagrazia Chirico – va a tutti gli abitanti del paese che, stimolate dall’entusiasmo Igers, non si sono risparmiati ed hanno perfettamente collaborato per rendere indimenticabili le esperienze programmate, come il pranzo e la riuscitissima dimostrazione sul sapone di casa. Importantissimo anche il contributo del vice sindaco Repaci e il supporto delle forze dell’ordine.”

“In qualità di amministratore dell’Associazione IgersItalia – afferma Salvatore Borzacchiello – ho organizzato e organizzo eventi digitali in tutta Italia, ma la soddisfazione di poterlo fare nella mia provincia, nel mio territorio che tanto amo, non ha prezzo. Soprattutto se partecipato come quello della scorsa domenica. Tantissime le emozioni provate nel vedere la grande partecipazione delle persone che seguono il lavoro della community Igers Reggio Calabria, che ho la fortuna di guidare assieme all’instancabile Lorenzo Vazzana. Un’enorme soddisfazione incontrare dal vivo centinaia e centinaia di persone che, fino a quel momento, ho solo incontrato online.”

“I miei ringraziamenti – conclude – vanno a Mariagrazia e a tutti gli abitanti di Borgo Croce, che con il loro incessante entusiasmo e il loro assiduo lavoro hanno reso il Borgo Croce Igers Experience un successo online e offline. Questo è un nuovo inizio per Igers Reggio Calabria e sfrutteremo questa euforia per organizzare tanti altri eventi di promozione territoriale da comunicare attraverso i nostri canali social e quelli delle 10.000 persone che compongono questa straordinaria community”.