Bocale, conferma Saviano: è lui l’allenatore per la prossima stagione

“Il Bocale Calcio ADMO è lieto di annunciare che mister Cosimo Saviano sarà l’allenatore biancorosso anche nella stagione 2023/2024″. Così in una nota il Bocale conferma l’allenatore. “Una riconferma a dir poco meritata per mister Saviano, che nella salvezza da batticuore conquistata dal Bocale ha avuto tantissimi meriti, in primis quello di aver accettato una sfida apparentemente impossibile, vista la situazione al suo arrivo a gennaio”.

“L’ex capitano biancorosso ci ha messo il cuore e tanto coraggio, portando nello spogliatoio e nel lavoro quotidiano tutta la sua passione e l’amore per questa maglia, riuscendo a compattare e cementificare un gruppo che, in virtù dei risultati, rischiava di sfaldarsi e lasciarsi andare. Saviano ha invece trovato le corde giuste dei calciatori da far vibrare, portando entusiasmo e riuscendo a coinvolgere nel suo progetto tattico elementi”.