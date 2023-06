Bocale ADMO e Associazione Don Milani all’IPM di Catanzaro per il Memorial “Emilio Campolo”

StrettoWeb

Andrà in scena sabato 24 giugno presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Catanzaro il Memorial “Emilio Campolo”. L’evento, ideato dall’Admo Bocale e dall’associazione Don Milani, sarà inoltre occasione per ricordare Giovanni Cogliandro, già dirigente della nota squadra reggina. Una giornata tra calcio e sociale che vedrà protagonisti proprio i ragazzi dell’Istituto diretto da Francesco Pellegrino che insieme al direttore della Comunità Ministeriale, Massimo Martelli, portano avanti due realtà importanti e delicate. Saranno presenti tre squadre: Admo Bocale, IPM (Istituto Penale Minorile) e Comunità Ministeriale che si affronteranno in un triangolare di calcetto arbitrato direttamente da una figura proveniente dalla Figc.

Il torneo, fortemente voluto dal presidente dell’Admo Bocale, Filippo Cogliandro e dal presidente della Don Milani, Filippo Pollifroni, in sinergia con il presidente onorario Dr. Stefano Fazzello, è un ulteriore passo verso il sociale da parte del club reggino. Bocale Admo da ormai diverso tempo dedica molto spazio anche ai giovani che stanno percorrendo un percorso di rieducazione all’interno degli istituti penali. Gli eventi in programma non finiranno qui, Bocale Admo e Don Milani hanno infatti avviato una serie di iniziative volte al sociale in attesa di quella che sarà la nuova stagione calcistica del club biancorosso in fase di costruzione per una nuova annata.