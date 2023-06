Betsy, il cane Carabiniere di Vibo Valentia esperto nella ricerca di persone sotto le macerie

StrettoWeb

“Betsy è un pastore tedesco femmina di 2 anni, in servizio presso il Nucleo Carabinieri Cinofili di Vibo Valentia. Indossa le scarpette, come nelle più belle favole: non per andare ad un ballo ma per affrontare le difficoltà e i pericoli di un “campo macerie”. È abilitata infatti alla ricerca di persone sepolte sotto le macerie e in questi giorni si trova in provincia di Torino per un’esercitazione di tutte le unità cinofile dell’Arma, per tale esigenza, in collaborazione con la Scuola Nazionale Cinofila dei Vigili del Fuoco. Forza super Betsy”. È quanto si legge in una nota dei Carabinieri su facebook.