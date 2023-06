Berlusconi: Renzi, ‘mi chiese, perché i comunisti non mi amano?’

StrettoWeb

Roma, 12 giu (Adnkronos) – “Il viaggio a Arcore? Dimostra il furore ideologico che c’era nel mio schieramento. Berlusconi era presidente del Consiglio, erano polemiche sterili, miopi, assurde. Quella fu una occasione piacevole, era il Berlusconi in purezza, quello che ti parla del Milan, della visita in Kazakistan. Mi diceva: come mai i comunisti non mi amano?”. Lo ha detto Matteo Renzi a Zapping parlando di un celebre incontro a Arcore con Silvio Berlusconi.