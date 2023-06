StrettoWeb

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – “Che vi sia stata una piccola parte della magistratura politicizzata, Magistratura Democratica, che gli abbia fatto un’aggressione giudiziaria è un dato di fatto. Dal 1994 Berlusconi non ha avuto un solo giorno in cui sia stato libero da un processo. Per me c’è stata aggressione giudiziaria”. Così Matteo Renzi a Tagadà su La7.