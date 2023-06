Berlusconi: morte Cav non ferma ipotesi ricorso per altri imputati Ruby ter

StrettoWeb

Milano, 12 giu. (Adnkronos) – La morte di Silvio Berlusconi, assolto dal tribunale di Milano nel processo Ruby ter dove era accusato di corruzione in atti giudiziari, non ferma le valutazioni tecniche della procura di Milano – titolari del fascicolo l’aggiunto Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio -, sul possibile ricorso nei confronti degli altri imputati. Se il decesso dell’ex premier estingue il procedimento nei suoi confronti, la procura di Milano dovrà ora valutare – ha tempo fino a fine mese – se ricorrere contro gli altri assolti dai giudici di primo grado. Si tratta di “valutazioni tecniche” non semplici su cui la procura si prenderà “tutto il tempo necessario” prima di decidere se andare avanti oppure no.