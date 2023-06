Berlusconi, il messaggio dei figli: “vivrai sempre dentro di noi”

StrettoWeb

Nel giorno dei funerali di Stato di Berlusconi, previsti alle ore 15 in Duomo a Milano, i figli hanno dedicato un commovente messaggio al padre Silvio: “dolcissimo papà grazie per la vita, grazie per l’amore. Vivrai sempre dentro di noi”. Tutti e 5 i figli dell’ex premier hanno infatti preso una pagina a pagamento sulle maggiori testate giornalistiche per lasciare impresso il loro ricordo. Da La Repubblica al Corriere, dal Sole 24 ore alla Gazzetta dello Sport. Il testo porta la firma di Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi ed è corredato da un’immagine dell’ex primo ministro, iconico nel suo completo elegante e la cravatta blu a pois. Una pagina con lo stesso sfondo è stata diffusa sulle reti Mediaset e riporta il cordoglio di tutti i dipendenti: “tutta Mediaset abbraccia con amore e infinita riconoscenza il fondatore Silvio Berlusconi”.