Roma, 13 giu (Adnkronos) – “Il centrodestra è l’eredità politica di Silvio Berlusconi, dobbiamo lavorare per non disperdere questa eredità politica. Più che cercare un nuovo Silvio Berlusconi bisogna aver la capacità di lavorare insieme perchè non si disperda la sua vera proposta politica. Renzi? Calenda? Non rincorriamo Godot”. Lo ha detto Maurizio Lupi a ‘Agorà’.