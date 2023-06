Berlusconi, le condoglianze della Casa Bianca: “Italia amica e alleata”

StrettoWeb

Washington, 12 giu. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti presentano le loro condoglianze per la morte dell’ex primo ministro italiano Silvio Berlusconi. Ad affermarlo è stata oggi la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre. “Estendiamo le nostre condoglianze certamente alla famiglia e agli amici dell’ex primo ministro e al governo e al popolo italiano dopo la sua scomparsa”, ha affermato.

“L’Italia è amica e alleata di lunga data degli Stati Uniti… e l’ex primo ministro ha lavorato a stretto contatto con diverse amministrazioni statunitensi per far progredire le nostre relazioni bilaterali”.